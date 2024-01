BBB 24: Ex-Puxadinho entrega se DM de Caio Castro rendeu no privado

Agora, a ex-quase-sister quer aproveitar os holofotes para se consolidar como digital influencer e fazer carreira na internet. "Meu [único] projeto agora realmente é vir para São Paulo e focar nessa chance como influenciadora mesmo, que já era um grande sonho meu. Foi, inclusive, um dos motivos de [tentar] entrar no programa. Estou vindo para São Paulo a fim de ficar mais perto do meio."

Juliana contou ainda se chegou a ter um date com Caio Castro, 34, após o vazamento das mensagens que o ator lhe enviou nas redes sociais. "No final, fiquei mais chateada com meu ADM [por vazar as mensagens] do que por não ter entrado no programa. Fiquei brava com meu ADM não só porque ele postou, mas porque acabou a conversa no mesmo momento, né? Não avançou. Infelizmente, a exposição traz essas coisas."

Bastidores: Kerline expõe como funciona ida ao psicólogo no BBB 24

A casa do BBB 24 (Globo) recebeu um alerta de que o atendimento psicológico estava liberado, com prioridade para quem não havia sido atendido ainda. Vanessa Lopes, 22, interpretou o recado como uma indireta para ela e temeu mostrar-se "fraca" ao buscar tal atendimento — o que acabou fazendo mesmo assim.

Kerline Cardoso vislumbrou possibilidades quanto ao feedback que Vanessa terá da psicóloga. "Ela não pode falar muita coisa. Não pode dar indícios do que você faz ou deixa de fazer, se fulano está ou não está fazendo isso. O que ela provavelmente vai falar para a Vanessa é: 'Curte! Vai aproveitar a casa, vai dar um mergulho na piscina.' Lembro bem dessas dicas. 'Vai curtir ao máximo seu dia na casa, para de chorar, de se lamentar... Encerrou, muda o disco'."