Bastidores: Kerline expõe como funciona ida ao psicólogo no BBB 24

Kerline Cardoso contou que também chegou a procurar a psicóloga do BBB enquanto esteve na casa, em 2021. "Tive duas vezes conversa com a psicóloga dentro da casa. A minha situação lá estava bem séria - eu estava sendo perseguida de fato, não era loucura da minha cabeça. Por experiência própria, [sei que] ela não vai ter resposta alguma [para Vanessa]."

A ex-sister vislumbrou possibilidades quanto ao feedback que a influencer terá da profissional. "A psicóloga não pode falar muita coisa. Não pode dar indícios do que você faz ou deixa de fazer, se fulano está ou não está fazendo isso. O que ela provavelmente vai falar para a Vanessa é: 'Curte! Vai aproveitar a casa, vai dar um mergulho na piscina.' Lembro bem dessas dicas. 'Vai curtir ao máximo seu dia na casa, para de chorar, de se lamentar... Encerrou, muda o disco'."

BBB 24: Ex-Puxadinho entrega se DM de Caio Castro rendeu no privado

Candidata frustrada ao BBB 24 (Globo) pelo Puxadinho, a maquiadora Juliana Xavier, 27, concedeu entrevista aos apresentadores Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso na edição noturna desta quarta-feira (17) do programa Central Splash.

Juliana contou se chegou a ter um date com Caio Castro, 34, após o vazamento das mensagens que o ator lhe enviou nas redes sociais. "No final, fiquei mais chateada com meu ADM [por vazar as mensagens] do que por não ter entrado no programa. Fiquei brava com meu ADM não só porque ele postou, mas porque acabou a conversa no mesmo momento, né? Não avançou. Infelizmente, a exposição traz essas coisas."