Astrid Fontenelle renova votos de casamento com ceriômia intimista na praia

Astrid Fontenelle, 62, renovou os votos de casamento ao celebrar bodas de marfim com o marido Fausto Franco.

O que aconteceu

A apresentadora comemorou o aniversário de casamento e fez uma cerimônia intimista para marcar a data. "Um pouco antes da virada do ano, numa roda de amigos, falei que gostaria de comemorar nossos 14 anos de casados com uma renovação de votos. E assim foi", explicou ela, em publicação no Instagram.

"14 anos de casados em festa de renovação de votos. Tempo de reafirmar o amor, a amizade. Tudo feito por nós e nossos amigos sob as bênçãos de Nossa Senhora, dos amigos e do mar!".