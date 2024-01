Após ser ameaçado, Silvério pede ao Barão para armar fuga

No capítulo de quarta (17), da novela "Terra e Paixão" (Globo), Marino fica informado por Jurecê de que Vinícius está com Irene. Silvério experimenta receio ao ser ameaçado por Antônio e acaba solicitando ao Barão para orquestrar a fuga do cliente.

Vinícius aproveita a ausência de Irene e consegue comunicar a Marino onde ele e Danielzinho estão. Anely decide encerrar seu relacionamento com Natercinho e opta por ficar com Luigi.

Marino surpreende Irene na saída do hotel e a detém. Irene se recusa a entregar Danielzinho. Caio visita Antônio na prisão e confronta o pai.