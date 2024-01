Após pagar por pedras contrabandeadas, Rui causa revolta na 'Fuzuê'

No capítulo de quarta (17), da novela "Fuzuê" (Globo), Pascoal obtém a subscrição de Maria no documento de representação. Merreca percebe que Maria foi drogada e aciona a médica. Luna se desespera ao tomar ciência do estado da mãe.

Pascoal deixa o hospital apressadamente. Selena narra sua história para Jefinho. Pascoal ajusta os detalhes de sua fraude com Vieira e Sandra. Rui liquida com César pelas gemas contrabandeadas.

Preciosa chega à residência de Pascoal e encontra Sandra. Lampião organiza uma caixa com lembranças para levar a Mercedes. Pascoal se orgulha do ardil perpetrado em Maria.