Após acertar detalhes do golpe, Pascoal foge do hospital em 'Fuzuê'

No capítulo de quarta (17), da novela "Fuzuê" (Globo), Pascoal obtém a firma de Maria no instrumento de mandato. Merreca percebe que Maria foi sedada e notifica a médica. Luna fica aflita ao tomar conhecimento da condição da mãe.

Pascoal parte rapidamente do hospital. Selena relata sua narrativa a Jefinho. Pascoal acerta os pormenores de sua artimanha com Vieira e Sandra. Rui liquida com César pelas gemas contrabandeadas.

Preciosa chega à residência de Pascoal e encontra Sandra. Lampião organiza um recipiente com recordações para levar a Mercedes. Pascoal se gaba do ardil aplicado em Maria.