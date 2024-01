Antônio foge da cadeia e causa novas mortes em 'Terra e Paixão'

O motorista atira e mata os policiais que estavam transferindo Antônio. O malvado troca de carro e lá encontra novas roupas, celular, arma, passaporte e documentos falsos.

Após a fuga, ele promete vingança contra a amada de Caio (Cauã Reymond). "Eu nunca que ia embora sem dar o troco praquela viúva desgraçada! O pior erro dessa viúva foi nunca ter baixado a cabeça para mim. Mas ela ainda vai entender que, quando se está diante de um homem como eu, as pessoas têm que se curvar", afirma.

Para se esconder, o pai de Petra (Débora Ozório) vai até o escritório de Silvério (Samir Murad). "Escuta aqui, seu verme: eu vou ficar aqui o tempo que eu quiser. E ai de você e da sua linda família se tentar me impedir! Agora sai daqui, anda. Me deixa sozinho. E não seja louco de me denunciar!", diz.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.