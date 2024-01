Tio de 25 anos de Tatá Werneck é cozinheiro e já fez TV

Não é de hoje que Yan é alvo das brincadeiras da apresentadora. Uma das lembranças mais marcantes vem da infância:

Durante uma festa, coloquei uma moedinha no brigadeiro dela. Obviamente que ela percebeu, e sendo a rainha do improviso, fingiu engasgar e cair no chão. Morremos de rir, mas hoje vejo que foi uma brincadeira muito legal, mas como disse antes, eu não era fácil.

Carreira

Ele também já fez televisão em um passado distante, quando mal podia falar. "Fiz aparições quando praticamente era recém-nascido, na novela 'Anjo Mau'. Também em alguns episódios de séries do Renato Aragão", lembra.