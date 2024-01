Tadeu 'entrega' BBB 24 na hora e brinca com Lo Prete ao vivo

Ao término da edição que marcou a estreia do Sincerão no BBB 24 (Globo), Tadeu Schmidt encerrou o programa com um recadinho para Renata Lo Prete.

O que aconteceu

A edição de segunda (15) terminou dentro do horário previsto da grade da emissora. Por isso, ao se despedir do público, Schmidt aproveitou para fazer uma brincadeira com Lo Prete — apresentadora do Jornal da Globo.