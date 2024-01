Sisters analisam jogo de Nizam: 'O grupo é importante, mas ele é mais'

"Ele faz tudo...", disse Pitel. "Mas não quer que ninguém vá nele", completou Fernanda.

As sisters afirmaram que Nizam está jogando sozinho. "Ele não quer saber se a estratégia dele prejudica ou não prejudica o grupo", disse Pitel. "E se vai nele, ele fica fudid* da cabeça, então já deu pra vê que ele não prioriza..", disse Fernanda.

Não, é o dele.. O grupo é importante, mas ele é mais Giovanna Pitel

