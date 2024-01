Sister diz que Rodriguinho topou BBB 24 por 'pilha' da mulher

Adoro Rodriguinho mas ele tá com zero vontade de estar aqui. Parece que ele veio por pilha da mulher; a mulher dele que tem vontade.

- Leidy Elin

A sister que ouvia concordou e trouxe outro nome para conversa: Vanessa Lopes. "Ela não tá nem jogando". Leidy concordou: "Outra que também não tá afim. Tem os probleminhas emocional dela, mas não tá afim. Se tivesse que sair hoje?"

Deniziane disse que a influenciadora disse estar jogando sozinha, e Leidy questionou como a sister teria conseguido passar pelo teste psicológico para entrar no reality. "Ela tá com profissional abalado. Às vezes tá me dando no nervo", comentou.

Beatriz, que entrou no quarto no meio da conversa, pediu para a sister lidar com a influenciadora "com calma", mas contou que ela tava cantando minutos antes e Vanessa pediu para ela parar porque estava cortando as unhas. Depois, Bia reforçou que todos estão abalados com a participação no programa, e Leidy continuou: "Então por que [ela] entrou c*ralho. Todo mundo sabe como é BBB. Eu gosto dela mas tem coisa meio nada a ver".

Deniziane continuou: "Se ela for no Sincerão [dinâmica que substitui o Jogo da Discórdia], não dá conta não". "Ela desmaia igual a Alane", acrescentou Leidy.