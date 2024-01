Samuel de Assis sobre praia de nudismo: 'Amo nadar pelado'

Samuel de Assis, que foi protagonista na novela "Vai na Fé" (Globo), falou sobre sua paixão por praias de nudismo e disse que adora nadar pelado, durante papo no Na Piscina com Fê Paes Leme, do GNT.

O que aconteceu?

Durante o bate-papo sobre o verão, o ator deu alguns detalhes sobre como gosta de curtir a praia.

Para o ator, as melhores praias são de nudismo: "Amo praia de nudismo, amo nadar pelado. É uma delícia! Não tem nada melhor do que tomar banho pelado na praia".