Reymond nega ser pai ciumento: 'Quero que ela traga namorado ou namorada'

Ele também elogiou educação dada por Grazi Massafera, mãe de Sofia. "A geração da Sofia é de crianças que já chegam com um ponto de vista. Ela também é muito bem educada pela Grazi. Com a nova geração, acho que a gente aprende como o mundo mudou. Existiam coisas que já me incomodavam também e que estão mudando".