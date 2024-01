Repercussão sobre o Sincerão marca madrugada no BBB 24; veja o resumo

Lucas, que apontou Davi como o perdedor do programa, avaliou que seu desempenho foi positivo. O brother se disse aliviado de ter se posicionado dentro do jogo.

Davi, por outro lado, decidiu se desculpar com Nizam após eles protagonizarem uma briga. O motorista de aplicativo explicou que ficou irritado com o brother após receber um recado de Bin Laden. Depois de conversarem, eles se acertaram.

Isabelle, que é aliada de Davi no jogo, ficou irritada com o Sincerão. Ela saiu em defesa do brother em conversa com Vinicius, após o atleta dizer que ele é um "carro sem freio".

Antes da decisão do Paredão, Bin Laden ficou se questionou sobre o que uma possível saída de Pizane significa para o jogo. Segundo o funkeiro, caso o baiano deixe o programa, ele vai ter a prova de que Nizam mentiu sobre ter falado de Vanessa Lopes pelas costas.