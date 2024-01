Pepita rebate críticas a forma física: 'Escolhi ser uma mulher grande'

Famosa destacou psicológico forte para lidar com ódio nas redes. "Lá atrás eu tive um psicológico muito forte e, ao invés de me esconder, eu fiz do limão uma limonada e cheguei em lugares incríveis, que eu jamais imaginei que iria chegar".

Pepita reafirmou amor próprio e pediu aos fãs que se amem como são. "Então meus queridos haters, vocês vão precisar de muito mais pra tentar me parar ou fazer eu com eu me sinta mal. Estou no melhor momento da minha vida e vem muito mais de mim por aí, assim do jeito que eu sou afinal eu sou grandona pra caralho e pra me engolir vai ser fod*. Família, ame o seu corpo, ame você e não mude para agradar ninguém! Somos plurais e está feliz é o que importa".