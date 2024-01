Pedro Scooby lamenta assassinato de lutador de MMA: 'Morto covardemente'

O corpo de Diego Braga foi achado em uma área de mata no Morro do Branco. Houve relato de disparos de arma de fogo na Estrada de Itajuru. O lutador chegou a ser levado para um hospital da Barra da Tijuca, mas teve morte constatada no local.

O lutador havia denunciado o furto da moto dele antes de desaparecer. Braga publicou um vídeo que mostra a ação dos assaltantes e pediu ajuda para recuperar o veículo.

Um suspeito de participação na morte do lutador foi preso no Morro do Branco, segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Outros suspeitos de envolvimento com o crime ainda são procurados pela polícia. O homem detido foi encaminhado para a 16ª DP.