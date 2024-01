Participante se aproxima de emparedado e pode virar o jogo, mostra parcial

Mais uma Eliminação acontece nesta terça-feira (16) no BBB 24 (Globo). Beatriz, Davi e Lucas Pizane disputam a preferência do público no terceiro Paredão. Veja o que aponta a enquete do UOL.

O que diz a enquete

Às 12h, a parcial da enquete do UOL indicou que Beatriz pode virar o jogo. Apesar de receber 30,74% dos votos, a sister se aproximou de outro emparedado e pode se livrar da Eliminação.