Modelo do OnlyFans diz faturar R$ 30 mil vendendo cuspe e cera de ouvido

Rebekka Blue, 29, contou a forma inusitada com que fatura 5 mil libras (pouco mais de 30 mil reais) por mês.

O que aconteceu

A modelo do OnlyFans disse vender suas próprias unhas, cuspe e cera de ouvido. Em entrevista ao jornal britânico The Sun, ela declarou: "Meu negócio é um excelente exemplo de como nutrir com segurança um pequeno nicho de prazer na indústria adulta".

Rebekka afirmou que viu uma oportunidade quando percebeu um padrão por pedidos pouco convencionais na plataforma, onde conta com 20 mil inscritos. Alguns deles incluíam ofertas de até R$ 600 por uma calcinha usada e R$ 375 pelo conteúdo de sua lata de lixo. "A forma mais fácil e rentável de reciclar", ela brinca.