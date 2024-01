Influenciadora Mila de Jesus morre aos 35 anos nos EUA

Natural da Bahia, Mila ficou conhecida por seus vídeos de maquiagem no YouTube e por divulgar seu processo pós-bariátrica, realizada há 6 anos. Ela era seguida por quase 60 mil pessoas no Instagram e tinha cerca de 100 mil inscritos no YouTube.

Desde o ano passado, Mila enfrentava a psoríase, uma doença dermatológica. Em outubro, ela disse que 80% do corpo estava afetado.