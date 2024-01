Matteus não quer 'se enraizar em grupo' no BBB 24 e avalia próprio jogo

Matteus reforçou dizendo que não acha interessante 'procurar sarna pra se coçar' dentro do jogo. Ele acredita que esse posicionamento pode fazer com que o restante da casa lhe classifique como planta. "Mas eu nas provas me arrebento, vou lutar até o fim".

Por fim, o sulista avaliou a possível formação de grupos. "Não sou falso com ninguém, gosto de conversar contigo, com as gurias porque me dou bem. E eu acho que ficar enraizado em grupo, tem cinco pessoas, se uma pessoa estiver sendo duas caras e o pessoal não gostar…".



Pizane concordou com Matteus, e escolheu com quem se sentiria confortável em fazer um grupo: Fernanda, Nizam, Rodriguinho e Yasmin. "São pessoas que eu confio".