Marcus chora no BBB 24 e desabafa: 'Foi meu jeito de aprender a lidar'

O brother apontou que Juninho quis colocá-lo como xenofóbico. "Ele falou que eu estava querendo colocar o Nordeste contra ele, pintando ele de xenofóbico. Eu sei que ele não é xenofóbico".

Na sequência, ele chorou bastante e foi consolado pelos amigos.

Eu sei que sou uma pessoa que brinca pesado, que faz brincadeira tóxica porque foi o meu jeito da vida de aprender a lidar com as coisas, c*ralho! Como todo mundo tem. Marcus Vinicius

