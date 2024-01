Mãe de Isis Valverde termina namoro com universitário, diz jornal

Rosalba Nable, 60, se separou de Carlos Wanderson, com quem estava namorando.

O que aconteceu

De acordo com o jornal Extra, o relacionamento da mãe de Isis Valverde com o universitário chegou ao fim. Rosalba assumiu o namoro com Carlos em outubro, quatro meses após terminar um romance com um rapaz 26 anos mais jovem.

Ela deletou as fotos em que aparecia com o rapaz em seu Instagram e ambos deixaram de se seguir na rede social. Carlos Wanderson é de Aiuruoca, Minas Gerais, mesma cidade da advogada.