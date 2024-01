Ludmilla manda suposta indireta para Rodriguinho após polêmica no BBB 24

Com a repercussão da fala de Rodriguinho, Ludmilla fez um comentário irônico enquanto apresentava a música. "Se ficar puto, é pior", disse a cantora ao cantar "Vem Amor".

Antes disso, Silvana, mãe de Ludmilla, também havia saído em defesa da filha. "Gente, eu tô vendo que estão me marcando em várias coisas do Rodriguinho que estou até agora me perguntando. Primeiro: Ludmilla fez um show de uma hora e pouco e resumiram esse show tudo em uma música que tem palavrão. Então [sobre] música nova, não ouvi ele falar. Aí você vê onde o recalque vai. É puro recalque!", disse.