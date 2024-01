Silêncio contra o machismo e bate-boca com Davi: Pizane está fora do BBB 24

Conchinha com Nizam. Ao final da primeira festa da edição, Nizam brincou com o aliado e fez uma conchinha com ele.

Imunidade no segundo Paredão. Pizane foi imunizado pelo Anjo Matteus na segunda berlinda do programa.

Incômodo com machismo. Sentado à mesa com Yasmin Brunet, Lucas Henrique e Marcus Vinicius, admitiu ter ficado incomodado com falas machistas e de cunho sexual no Quarto do Líder.

Bate-boca com Davi. O brother chamou o baiano de desrespeitoso e os dois discutiram no Sincerão.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Lucas Pizane no terceiro Paredão? Não se posicionar contra falas machistas Reprodução/Globoplay Embate com Davi no Sincerão Reprodução/Globoplay As alianças feitas na casa Reprodução/Globoplay Cair no Paredão errado Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo