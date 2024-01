Léo Santana, Kevin O Chris e nomes de peso têm shows confirmados no BBB 24

Na próxima quarta-feira (17), Léo Santana, Kevin O Chris e Pixote se apresentarão na festa programada para o dia.

Já na festa de sábado (20), DJ Marlboro se apresentará com clássicos do funk, seguido de Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda.

Ambas as festas serão iniciadas no programa ao vivo, que começa após a novela "Terra e Paixão".

