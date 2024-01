15 anos sem sexo, mala com 42kg de comida: as polêmicas de Julio Iglesias

Julio Iglesias, 80, foi detido no aeroporto de Punta Cana, na República Dominicana, por carregar 42 kg de alimentos. Confira outras polêmicas do cantor:

15 anos sem sexo. Confessou aos fãs, em show em Punta del Este, no Uruguai, em 2010, que havia abandonado o sexo havia 15 anos. "A primeira vez que vim aqui eu tinha 24 anos e fazia amor três vezes ao dia. A abandonei tudo isso já há 15 anos."

Não conseguia cantar sem ter transado antes. "Eu tinha uma superstição, capricho ou como queira chama. Era como um coelhinho, mas espantoso, porque, enquanto estava no palco, queria terminar rápido porque tinha uma mulher nua me esperando no quarto."