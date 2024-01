Vencedor do Emmy é galã da Calvin Klein e viralizou com fotos de cueca

Jeremy Allen White posou de cueca para a Calvin Klein Imagem: Mert Alas

Recentemente, virou garoto-propaganda da Calvin Klein e viralizou usando as cuecas da marca. Uma das publicações que mostra o ator seminu acumula mais de 22 mil comentários no Instagram e rendeu memes no TikTok e em outras redes sociais. Além das roupas íntimas, Jeremy também tem desfilado outras peças da marca nos tapetes vermelhos da temporada.

O ator ganhou notoriedade na versão americana da série "Shameless" e em breve estará em cartaz nos cinemas com "Garra de Ferro". O filme, que será lançado no Brasil em fevereiro deste ano, conta a história dos irmãos lutadores Von Erich. Jeremy atua ao lado de Zac Efron interpretando Kerry Von Erich.

Jeremy está namorando a cantora espanhola Rosalía. Ele foi casado por três anos com a atriz Addison Timlin, com quem contracenou em "Shameless", com quem tem dois filhos: Ezer, 4, e Dolores, 2.

No divórcio, sua ex-mulher exigiu que o ator se mantivesse sóbrio para ter a guarda compartilhada das crianças. Documentos da separação obtidos pela revista People indicam que Jeremy deve ir à terapia semanalmente, ir a reuniões do grupo Alcoólicos Anônimos duas vezes por semana e usar um bafômetro que monitora e compartilha em tempo real a concentração de álcool no sangue do usuário.