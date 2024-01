Gnomos x Fadas: Sister dividem grupos formados no BBB 24; entenda

Em uma conversa com Pitel hoje (16), Fernanda disse que "infelizmente" elas precisariam alinhar votos com o "Grupo dos Gnomos" para sobreviverem ao reality. Segundo a dupla, o cenário atual do jogo está dividido entre os grupos:

Fadas: Isabelle, Davi, Raquele, Michel e Giovanna

Gnomos: Lucas, Vinicius, Bin Laden, Nizam, Vanessa e Luigi

Magia: Matteus, Deniziane, Beatriz, Alane, Marcus e Leidy

Duplas avulsas: Wanessa e Yasmin, Fernanda e Pitel

Juninho, Pizane e Rodriguinho se demonstraram como "incógnitas" para as sister, embora Pizane e Rodriguinho apareçam mais vezes com os participantes do grupo Gnomo, enquanto Juninho aparece mais com o grupo Fadas.