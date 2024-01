Davi e Nizam se entendem após treta no BBB 24: 'Me perdoe de coração'

Nizam confirmou que já sabia disso e que já havia se entendido com Bin Laden.

Davi disse que guardou a informação e explodiu após ser indicado ao 3º Paredão por Nizan e outros brothers: "Ele [Bin Laden] veio trazer a informação e eu abracei como irmão. Eu guardei a informação, mas só fui conversar com você. Acredito que se você tivesse no meu lugar, o que eu passei naquele momento. Eu cheguei pra entrar no quarto, e 'falei não, não posso deixar isso assim não, tenho que voltar e falar com ele'. Eu tinha que colocar pra fora."

Agora, olhando no seu olho aqui, eu tô te dizendo: Me perdoe, tá ligado? Me perdoe de coração. Não sabia dessas informações, por isso que eu prefiro tirar essas paradas a limpo. Davi

Nizam disse que se sentiu muito ofendido por Davi e que tudo aconteceu por causa de fofoca.

Davi voltou a pedir desculpas ao brother. "Errar é humano, eu errei. Me perdoe, foi por falta de informação e por um mal entendimento. Tô no paredão amanhã, posso sair? Posso, mas tô aqui porque eu sou homem."

No fim, Nizam ainda sugeriu ao brother que tivesse mais cuidado com "sua intensidade".