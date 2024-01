K-pop: conheça EXO, o grupo que MC Bin Laden tem tatuado no braço

EXO-L no qual L é a sigla de Love, uma forma carinhosa de chamar os fãs —amores da EXO (tradução livre e levemente cafona). Porém, há a possibilidade de o nome ter sido criado por L estar entre as letras K (Korea) e M (Mandarim), que eram as units do grupo, dessa forma sendo um elo entre ambas.

Qual a razão de tanto sucesso?

Voz. Toda EXO-L terá o prazer de confirmar que a razão principal da EXO ser um dos grupos mais bem-sucedidos de K-pop é por causa do talento dos membros. Com harmonizações de causar inveja, as performances ao vivo do grupo sempre chamaram atenção.

Três dos principais vocalistas do grupo (Baekhyun, D.O. e Chen) possuem carreiras solo de grande sucesso e frequentemente cantam em trilhas sonoras de famosos k-dramas. Além de muita voz, o grupo conta com Kai, considerado um dos melhores dançarinos da indústria e idolatrado dentro dos próprios grupos de K-pop por idols mais jovens. O próprio MC Bin Laden é bastante fã dos projetos solos dele.