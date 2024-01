Brothers pedem selinho entre Matteus e Deniziane, e sisters criticam

Matteus começou a cantar e recebeu um abraço de Deniziane. "O teu sorriso me pegou, morena..."

"Selinho, selinho", gritou os brothers, mas eles negaram o beijo.

Mais cedo, Pitel, Fernanda e Nizam questionaram as intenções de Deniziane no jogo. Para eles, a sister quer formar casal para agradar o público.

