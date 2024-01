Antes do BBB, Beatriz vendeu roupas para fazer curso de Mariana Ximenes

O sonho de ser atriz era tão grande que Beatriz chegou a vender as próprias roupas para pagar o curso que formou Mariana Ximenes, e custa em média R$ 2 mil por mês. Saiba o que a sister fez antes de entrar no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Para estudar na Escola Célia Helena, em São Paulo, a lojista vendeu suas roupas e contou com a ajuda dos pais. "Passei no processo seletivo, mas e o dinheiro? Meus pais pararam de construir a casa para me ajudar a pagar, não botaram a porta que queriam em casa, a gente dormia no chão, vendi as minhas roupas na rua e me virava", disse em um podcast do Brás, como divulgou o jornal Extra.