Lucas pede desculpas a Beatriz no BBB 24: 'Tive interpretação equivocada'

Sei que por conta disso posso ser seu alvo, posso ser mal visto lá fora e tudo bem, eu vou assumir essa consequência. Lucas Henrique

Ele pediu desculpas à emparedada. "Pela forma que eu posso ter te magoado pelo que eu falei. Fiquei muito mal de ter te chamado para fazer, porque eu nem sei se achava isso realmente de você".

Beatriz aceitou as desculpas de Lucas e também se desculpou com o Líder. "Peço também desculpas, porque não foi só você que falou em relação ao show. E agora eu entendi, porque eu acredito que eu ia para o Paredão mesmo que você não me colocasse. Pela casa, eu acredito que eu ia ser o alvo dessa vez, por esse motivo do show".

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Beatriz, Davi ou Pizane? Resultado final 1 Davi 37,17%

2 Beatriz 33,11%

3 Lucas Pizane 29,72% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

