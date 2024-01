BBB 24: Pizane critica fala de Bin Laden: 'Me deixou de anteninha ligada'

Lucas Pizane afirmou hoje (16) para outros brothers da casa que não está contente com as atitudes de MC Bin Laden no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa com Pizane, Nizam, Rodriguinho, Fernanda, Pitel e Juninho na academia do BBB 24, Pizane comentou que não aprova o fato de MC Bin Laden ter ido falar com Davi sobre Nizam: