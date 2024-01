Isabelle sai em defesa de Davi no BBB 24 após briga no Sincerão

Isabelle conversou com Vinicius no BBB 24 (Globo) sobre Davi, seu aliado no programa.

O que aconteceu?

Logo depois da dinâmica Sincerão, o atleta perguntou porque Isabelle estava pensativa. Vinicius percebeu que ela poderia estar 'tomando as dores' de Davi. "Ele é um carro sem freio que está querendo pular na frente", disse.