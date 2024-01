Beatriz brinca sobre motivo de ter ido ao Paredão no BBB 24: 'Foi o Belo'

Durante a madrugada no BBB 24 (Globo), os confinados repercutiram o Sincerão, dinâmica que estreou no programa. Beatriz comentou sobre o motivo de ter sido indicada ao Paredão.

O que aconteceu?

Durante a dinâmica, o líder Lucas, que indicou Beatriz ao Paredão, lhe classificou como 'biscoiteira'. Segundo ele, a sister se empolga durante as festas e não dá espaço para os outros brothers curtirem os shows. "Isso pode ser interpretado como VT".

Em resposta, Beatriz disse que adora fazer VT. "Eu estou no Big Brother. Não sou obrigada a me moldar, me fechar", respondeu. Ela ainda reforçou que vai continuar aproveitando os shows de famosos dentro da casa.