Após ser humilhado por Caio, Antônio promete vingança em 'Terra e Paixão'

No capítulo de quarta (17), da novela "Terra e Paixão" (Globo), Antônio La Selva (Tony Ramos) promete se vingar, após ser humilhado por Caio (Cauã Reymond).

O filho de Agatha (Eliane Giardini) vai até a prisão falar verdades na cara do La Selva. "Essa vai ser a nossa última conversa. E você vai ter que me ouvir. Depois disso eu espero nunca mais ter que olhar pra essa sua cara", diz o moço. "É, então o que você veio fazer aqui? Por mim, você já devia ter sumido da minha frente há muito tempo. Você é o pior filho que um pai pode ter nessa vida. Agora tá aí, todo feliz por me fez enjaulado, feito uma besta fera. Eu sei que tá", responde o homem.