Após fim de namoro, Mário toma medida extrema para falar com Lara

Giovanni descobre que Míriam esteve envolvida em várias artimanhas. Jonas relata a Adriana que Helena o agarrou.

Giovanni confronta Sérgio devido às ações de Míriam. Jonas revela a Giovanni que testemunhou Sérgio atacando Míriam no período em que esteve no hospital.

Mário tenta se comunicar com Lara por meio de um drone. Roberto assegura a Vilma que fará Lara desistir do emprego. Cris exige que Taís permaneça trabalhando com ela e Helena.