Após descobrir segredo de Irene, Graça se desespera em 'Terra e Paixão'

No capítulo de terça (16), da novela "Terra e Paixão" (Globo), Marta autoriza a saída de Ramiro. Vinícius concorda em colaborar com Aline e Caio na retirada dos diamantes. Caio aconselha Vinícius a ter cautela com Irene.

Marino surpreende Antônio e seus comparsas, dando-lhes voz de prisão. Jonatas revela a Graça que Marino planeja uma reunião na delegacia para esclarecer a morte de Agatha.

Gentil visita Angelina na prisão e promete manter em segredo a verdade sobre o crime. Aline e Caio celebram a captura de Antônio. Natercinho flagra Anely e Luigi juntos. Graça entra em desespero ao perceber que Irene sequestrou Danielzinho.