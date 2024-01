Após atrito com Rodriguinho por calcinha, Beatriz interroga: 'Cueca pode?'

A lojista continuou o desabafo com Davi e Vinicius. "Outra calcinha aqui também porque o pessoal fala: 'nossa, calcinha estropiada' e a calcinha aqui arreganhada e a cueca aqui... a minha calcinha estava dobradinha igual à cueca e reclamaram. Mas reclamam e fazem igual", afirmou.

No domingo (14), Rodriguinho reclamou com Beatriz por "deixar uma calcinha estropiada". Incomodada, a sister rebateu: "Rodrigo, eu realmente errei de ter deixado a calcinha lá. Só que você falou 'estava tudo estropiado', de estar arreganhado. Não, estava dobradinha no canto".

