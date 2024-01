Andressa Urach diz que vai realizar fetiche: 'Mais chocante que já fiz'

Andressa Urach, 36, contou para a jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que está prestes a realizar um de seus fetiches mais chocantes.

O que aconteceu

Urach disse que gosta de escandalizar e fará uma cena transando com dois homens e outra com três. "Eu gosto sim de escandalizar, mas nesse caso eu tinha fetiche mesmo. Vou gravar com dois homens e depois com três homens. Vou realizar meus fetiches. Acho que vai ser o mais chocante que já fiz".

Processo a vidente que disse que a modelo engravidaria do próprio filho. "Achei um absurdo e já até falei com meu advogado para processar essa mulher. Meu filho é meu funcionário! Ele trabalha comigo. Ele é meu câmera, recebe por isso. Não existe nada além de trabalho!".