Adriana se vinga de Helena e revela segredo para Danilo em 'Elas por Elas'

Com raiva, Adriana continua disparando verdades contra Helena. "O Jonas me contou que você agarrou ele! Você deve tá mesmo muito desesperada pra chegar a esse ponto! Mas também esperar o que de uma pessoa capaz de incendiar um abrigo de animais, tentar me atropelar?! Você podia ter matado pessoas, sua assassina!", grita contra a inimiga.

A vilã ameaça a rival. "Cuidado, Adriana. Eu posso te processar por calúnia!", diz a ex de Jonas. "Sabe por que você não vai fazer isso? Porque você sabe que no final, quando a verdade vier à tona, e vai vir, Helena, pode apostar, isso tudo vai se voltar contra você!", responde a outra.

Ao ouvir os gritos, Danilo entra na sala. "A sua namorada beijou o Jonas, sabia? Abre o olho com ela, garoto, que essa mulher é capaz de qualquer coisa! Até matar!", conta Adriana para o atual namorado da mãe de Giovanni (Filipe Bragança).

