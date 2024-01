Yasmin sobre Vanessa: 'Falou tudo que queria e não quis ouvir'

Instigou uma coisa dentro de mim. Ela meio se libertou de tudo que queria falar e eu não tive a chance. Era melhor não ter falado nada, deixado pra falar tudo fora. Yasmin Brunet

Giovanna Pitel apontou. "Você tentou e ela não quis ouvir".

Mais cedo, Brunet e Vanessa Lopes conversaram sobre Gabriel Medina.

Na conversa, Brunet insinuou que gostaria de contar o seu lado no caso envolvendo seu ex-marido, Gabriel Medina, que supostamente viveu um affair com Vanessa. "Foi muito difícil. As pessoas não tinham noção de como foi o término. O que ele fez depois do término... Foi uma situação que eu não esperava. O que ele fez depois, como ele escolheu levar as coisas, não foi legal", disse.

A tiktoker, no entanto, não quis se aprofundar no lado da modelo. "Eu vejo a dor de todos. [...] Não posso falar, porque eu tenho medo. Tenho medo porque sou amiga [dele]", afirmou, dizendo que Medina e outros amigos "foram pessoas que me ajudaram muito".

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Rodriguinho vai indicar ao segundo Paredão? Resultado final 1 Davi 60,98%

2 Beatriz 25,39%

3 Isabelle 13,63% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.