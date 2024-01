Wanessa dá bronca em Rodriguinho; por que palavra 'índio' é pejorativa?

Wanessa Camargo deu um "puxão de orelha" em Rodriguinho no BBB 24 sobre a forma como o brother se referia à sister Isabelle.

Cuidado para não falar índia. Não pode falar 'índia'. É descendente indígena, mas ela é manauara.

Afinal, qual a forma certa de falar?

O termo "índio" é considerado vazio de significado. Os colonizadores colocaram o nome de 'índio' nas populações que viviam no Brasil e isso virou um apelido para todas as pessoas que pertenciam a povos de origem, mas a palavra não representa a diversidade existente. Ou seja, a palavra "índio" unifica todas as culturas de forma genérica.