Wanessa Camargo elege alvos para o Paredão no BBB 24: 'Acordei para o jogo'

Yasmin Brunet questionou quais são as motivações de Wanessa para votar nos meninos. Ela explicou que é porque não tem afinidade com eles. "Não sou muito próxima", disse, quando falou sobre sua relação com Davi. "São os três menos próximos".

Além dos alvos, Wanessa também definiu seu pódio. A cantora escolheu Yasmin e Rodriguinho para estarem na final do programa junto com ela, sendo a modelo em segundo e o pagodeiro em terceiro.