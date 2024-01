'Terra e Paixão': Quem matou Agatha? Angelina é presa e revela segredo

O delegado questiona se Angelina tem sonhos. "Angelina, você também tem sonhos, não tem? Que pergunta a minha. É claro que deve ter", pergunta. "Pra falar a verdade, eu já nem sei mais", responde.

Então, ele toca no nome de Agatha. "Você e a Agatha eram muito amigas, não é?", indaga. "Muito. Mas a Agatha mudou demais nos últimos tempos. Não era mais a mulher doce que eu conheci no passado. Quer dizer, ela sabia ser delicada, mas acabou mostrando um lado que eu não conhecia", conta.

Marino coloca Angelina contra a parede. "Mas por que isso te machucou tanto a ponto de você querer ver a Agatha morta, Angelina?", pergunta ele. "O que é isso, Marino? Do que você tá falando?", desconversa ela. "Ou talvez fosse a Agatha que quisesse te ver morta, quem sabe?", continua o delegado. "Eu não sei por que você está me fazendo essas perguntas", tenta fugir a mulher.

Então, o marido de Lucinda mostra para a ex-empregada de Irene (Gloria Pires) um frasco. "Você sabe o que é isso? Isso foi o seu passaporte pra liberdade, Angelina. Esse vidrinho foi encontrado entre as coisas da Agatha. E foi justamente a substância letal que ele contém que foi encontrada no corpo dela", revela.

A ex-amiga de Agatha começa a chorar desesperada. "Eu já sei de tudo, Angelina. Foi você que envenenou a Agatha!", diz ele. "Não, Marino! Foi a Agatha que provou do próprio veneno. Eu só troquei as xícaras. Porque eu sabia que ela ia me matar. Eu só quis me defender", se explica.

Nesse momento, Caio, Jonatas (Paulo Lessa) e Hélio (Rafa Vitti) entram no local e Angelina descobre que tudo era uma armadilha. Sem ter como fugir, ela confessa o crime, mas afirma que não foi a responsável por tacar a malvada das escadas.