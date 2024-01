'Terra e Paixão' 13 a 19/01: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Sábado, 13 de janeiro

Graça se apavora com a insistência de Irene em levar Danielzinho. Marino liberta Gentil e explica que Irene plantou a arma do crime em sua casa. Jonatas ajuda a namorada a se livrar de Irene e aconselha Graça a ir para sua casa com o filho. Marino lembra a Silva e Magalhães que o médico legista detectou uma substância letal no corpo de Agatha. Luigi resolve deixar a casa de Antônio e voltar para a pousada. Petra pergunta a Hélio se o fato de Irene ter tirado a vida de Agatha os impedirá de ficarem juntos. Irene se disfarça com novas vestimentas e acessórios. Irene observa Vinícius e Iraê no rio.