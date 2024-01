Taylor Swift e Travis Kelce estão planejando noivado, diz site

Taylor Swift e o namorado, Travis Kelce, estariam planejando trocar alianças em breve.

O que aconteceu

A cantora e o atleta pretendem oficializar a união no verão do hemisfério Norte (inverno no Brasil), segundo o Page Six. "Taylor e Travis discutiram isso e há um plano", disse uma fonte ao site de notícias estadunidense.

"Eles vão noivar no aniversário de um ano de namoro, em julho", acrescentou. Ainda de acordo com o Page Six, há boatos de que Travis não pediu a mão da cantora durante as festas de fim de ano porque o casal "não quer que isso pareça insanidade apressada".