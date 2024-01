Rita Cadillac quebra regra e detalha bastidores de filmes pornô: 'Pesado'

Com o dinheiro, Rita comprou uma casa para ela e outra para o filho. "Quando veio o convite foi uma época de baixa da Rita Cadillac cantora, de shows, de tudo, veio o convite, falei 'vai dar pra comprar uma casa pro meu filho e pra mim porque não estou vendo mais perspectivas. Fiz um contrato de 20 cenas, 20 sexo, uma posição equivale a uma cena. Eu fiz 20 cenas em vários filmes e quando eu fiz só fiz por essa grana. Não fiz para me mostrar", declarou.

Cadillac diz que isso é uma coisa do passado, que, para ela, "já morreu há muitos anos". "Eu não tenho vergonha disso, não tenho vergonha do que fiz, mas eu digo que para mim foi muito pesado fazer, porque sempre bati nessa tecla de que não sou prostituta, aí venho e faço isso. Quando fiz o primeiro filme, falei 'acabou agora de vez a Rita Cadillac'".

A famosa afirmou que foi "pesado" gravar as cenas e que em todas filmagens ela estava bêbada. "Foi pesado para mim. Não sou inocente, mas imaginei que seria exatamente como a pornochanchada, que finge que está acontecendo. Imaginei, mas quando vi que não era isso, que tinha que ter mesmo, fiz à base de bebida, e eu não bebo. Fiquei quase em coma alcoólico para poder fazer. Todas as vezes eu bebia. E quando acabaram as 20 cenas, falei 'nunca mais, não quero mais', porque me machucou muito".

Rita Cadillac também contou que não tem direitos autorais sobre as cenas dos filmes eróticos gravados, que são propriedade da produtora. Por esse motivo, ressaltou, imagens dos filmes adultos ainda circulam nas redes.