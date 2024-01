Polícia encontra corpo de cantor sertanejo desaparecido há uma semana

Após identificação, corpo foi encaminhado para exame necroscópico, que investigará causa da morte. Laudo será feito pelo IML de São José, segundo o jornal O Globo.

Ton Ferreira foi visto pela última vez na madrugada da última sexta-feira (5). Ele desapareceu após deixar um show na cidade do interior paulista.

Cantor dava carona ao tecladista de sua banda. "De acordo com a esposa do homem, ele saiu para cantar em um estabelecimento. No fim do show, foi levar o seu tecladista para casa, mas acabou não voltando. O último contato realizado foi às 4h34", afirmou a Polícia Civil do Estado de São Paulo a Splash durante a última quarta-feira (10).

Mulher do cantor pediu ajuda aos seguidores para encontrá-lo. "Gente, nada do Ton ainda! Assim que ele for encontrado, eu irei avisar, mas, por enquanto, não tenho nenhuma notícia! Estou com minhas crianças e bebê pequeno, não tenho condições físicas nem financeiras de ficar rodando a cidade atrás, e nem como conversar com todo mundo pelo WhatsApp", escreveu Adriele Stephanie nas redes sociais também na quarta-feira (10).

Há cinco dias, Ton Ferreira divulgou que completaria 10 anos de relacionamento com Adriele. "Quem souber de alguma coisa, pode me ligar no horário que for", concluiu a mulher do músico nos stories do Instagram.

Quem é Ton Ferreira

Everton da Silva Ferreira tem quase 20 anos de carreira na música. Ele começou a se apresentar aos 15 anos, com apoio do irmão.